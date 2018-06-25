Китайская компания Chery готовит к выходу новый среднеразмерный седан Chery Arrizo GX, салон которого уже рассекретили в Сети.
В Сети рассекретили салон нового седана Chery Arrizo GX
25.06.2018 16:37
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В распоряжении китайских изданий оказались снимки интерьера автомобиля, судя по которым он получит узнаваемый дизайн, выполненный в фирменной стилистике.
В частности, в салоне седана расположится цветной бортовой компьютер на приборной панели, а также информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном.
Уже известно, что моторная гамма нового седана будет представлена полуторалитровым турбированным мотором, мощность которого составляет 147 л.с.
В паре с двигателем будет работать пятискоростная механика или вариатор. Старт продаж Chery Arrizo GX Chery Arrizo GX запланирован га третий квартал 2018 года.
По предварительным данным, новинка может добраться и до российского рынка.
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