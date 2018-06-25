В Сети рассекретили салон нового седана Chery Arrizo GX

Китайская компания Chery готовит к выходу новый среднеразмерный седан Chery Arrizo GX, салон которого уже рассекретили в Сети.

В распоряжении китайских изданий оказались снимки интерьера автомобиля, судя по которым он получит узнаваемый дизайн, выполненный в фирменной стилистике.

В частности, в салоне седана расположится цветной бортовой компьютер на приборной панели, а также информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном.

Уже известно, что моторная гамма нового седана будет представлена полуторалитровым турбированным мотором, мощность которого составляет 147 л.с.

В паре с двигателем будет работать пятискоростная механика или вариатор. Старт продаж Chery Arrizo GX Chery Arrizo GX запланирован га третий квартал 2018 года.

По предварительным данным, новинка может добраться и до российского рынка.