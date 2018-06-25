Что включает в себя автомобильный детейлинг

Детейлинг – это специальный комплекс услуг, направленных на уход за интерьером и экстерьером транспортного средства. Заказывая такие услуги, можно рассчитывать на качественный сервис по обслуживанию автомобиля. Для проведения детейлинга традиционно используют разные специальные материалы и инструменты профессионального назначения. Транспортное средство может порадовать блеском своего покрытия, особенными защитными свойствами.

Особенности проведения детейлинга

Перед тем, как решиться на проведение мероприятий по уходу за автомобилем, важно учитывать, что узнать больше про детейлинг автомобиля можно тут https://pridedetailing.ru/.

Детейлинг может затрагивать экстерьер и интерьер транспортного средства.

Работы, связанные с экстерьером, предполагают проведение технологических процессов по уходу, восстановлению и защите автомобильного кузова. Специалисты выполняют мойку автомобиля, восстанавливают автомобильный кузов и устраняют вмятины. Детейлинг успешно восстанавливает даже труднодоступные места, после чего проводится защитная полировка кузова https://pridedetailing.ru/zaschitnaya_polirovka/ для предотвращения появления новых проблем.

Детейлинг интерьера предусматривают технологическую очистку автомобильного салона. Проводятся такие мероприятия, как химчистка кожаных сидений, влажная очистка потолка, очистка ниши запасного колеса. Каждый сантиметр автомобильного салона требует тщательной обработки. Для проведения очистки автомобильного салона используют только профессиональную сертифицированную химию. Основная задача – это очищение автомобильного салона и багажника, устранение неприятных запахов, пыли и грязи, обновление всех отделочных материалов.

Преимущества автомобильного детейлинга

Современный детейлинг, предполагающий комплексное восстановление экстерьера и интерьера, гарантирует решение поставленных задач.

Специальная химчистка салона позволяет бороться с загрязнениями, неприятными запахами. Для этого используют специальную химию и профессиональное оборудование. Абразивная полировка кузова https://pridedetailing.ru/abrazivnaya_polirovka/ восстанавливает эстетические характеристики кузова. Полировка устраняет мелкие царапины, следы от птичьего помета, трещины, потертости. Кузов автомобиля становится гладким и блестящим. Детейлинг иногда включает дополнительные услуги: бронирование или тонирование стекол, бронирование фар, повышение уровня шумоизоляции.

Автомобильный детейлинг позволяет облагородить транспортное средство, улучшить его состояние.