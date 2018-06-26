Специалисты агентства «АВТОСТАТ» рассказали, какой мощности моторы предпочитают жители России. Оказывается, в зависимости от региона показатель мощности очень сильно меняются.
Эксперты рассказали, автомобили какой мощности предпочитают россияне
26.06.2018 01:27
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В среднем в РФ средняя мощность 137,1 л.с., при этом самые мощные авто считаются в Приморье, где этот показатель составляет 178,9 л.с.
Как отмечают эксперты. это связано с тем, что в этом регионе продажи новых автомобилей не очень высокие, и если их покупают, то в основном дорогие с мощными моторами. Самые маломощные автомобили в Калмыкии — средний показатель 118,5 л.с.
Также низкие показатели в нескольких районах Поволжья, где основным лидером продаж является LADA, а у отечественной марки самый мощный на данный момент мотор 122 л.с.
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