Эксперты рассказали, автомобили какой мощности предпочитают россияне‍

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» рассказали, какой мощности моторы предпочитают жители России. Оказывается, в зависимости от региона показатель мощности очень сильно меняются.

В среднем в РФ средняя мощность 137,1 л.с., при этом самые мощные авто считаются в Приморье, где этот показатель составляет 178,9 л.с.

Как отмечают эксперты. это связано с тем, что в этом регионе продажи новых автомобилей не очень высокие, и если их покупают, то в основном дорогие с мощными моторами. Самые маломощные автомобили в Калмыкии — средний показатель 118,5 л.с.

Также низкие показатели в нескольких районах Поволжья, где основным лидером продаж является LADA, а у отечественной марки самый мощный на данный момент мотор 122 л.с.

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