Автомобиль Land Rover Джеймса Бонда уйдет с молотка

На аукционе Bonhams будет продан внедорожник Land Rover Defender, который принимал участие в фильме о Джеймсе Бонде. На торгах за автомобиль намерены выручить от 292 000 до 331 000 долларов.

Выставленный на торги британский внедорожник является спецвессией, над которой работали специалисты Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations и ателье Bowler. Всего таких автомобилей выпустили 10 единиц, которые в основном использовали для рекламных кампаний, но один из них принял участие в съемке фильма о Джеймсе Бонде.

В этом Land Rover Defender установлены 37-дюймовые колеса, спортивные кресла Recaro, каркас безопасности и амортизаторы Bilstein. Под капотом внедорожника установлен мотор мощностью 187 л.с.