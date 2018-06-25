На аукционе Bonhams будет продан внедорожник Land Rover Defender, который принимал участие в фильме о Джеймсе Бонде. На торгах за автомобиль намерены выручить от 292 000 до 331 000 долларов.
Автомобиль Land Rover Джеймса Бонда уйдет с молотка
25.06.2018 22:40
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Выставленный на торги британский внедорожник является спецвессией, над которой работали специалисты Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations и ателье Bowler. Всего таких автомобилей выпустили 10 единиц, которые в основном использовали для рекламных кампаний, но один из них принял участие в съемке фильма о Джеймсе Бонде.
В этом Land Rover Defender установлены 37-дюймовые колеса, спортивные кресла Recaro, каркас безопасности и амортизаторы Bilstein. Под капотом внедорожника установлен мотор мощностью 187 л.с.
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