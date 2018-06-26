«Футбольная» спецверсия внедорожника УАЗ «Патриот» оказалась востребована, о чем рассказали представители компании.
«Футбольная» версия УАЗ «Патриот» успешно стартовала на рынке
26.06.2018 01:23
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Производитель оформил уже порядка 300 заявок на УАЗ «Патриот», посвященный Чемпионату Мира по футболу.
Впрочем, на повышенный спрос на автомобиль могла повлиять и скидка, которую предоставляет производитель.
В июне «футбольная» версия предлагается со скидкой, размер которой составляет 70 тысяч рублей.
Также отмечается, что сейчас спрос на внедорожник спецверсии превышает предложение, однако с заказами в компании справляются.
Кроме этого, отмечается, что наиболее востребованным является внедорожник в рыжем цвете.
Стало известно, когда УАЗ «Патриот» получит АКПП и новый мотор
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