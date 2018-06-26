«Футбольная» версия УАЗ «Патриот» успешно стартовала на рынке

«Футбольная» спецверсия внедорожника УАЗ «Патриот» оказалась востребована, о чем рассказали представители компании.

Производитель оформил уже порядка 300 заявок на УАЗ «Патриот», посвященный Чемпионату Мира по футболу.

Впрочем, на повышенный спрос на автомобиль могла повлиять и скидка, которую предоставляет производитель.

В июне «футбольная» версия предлагается со скидкой, размер которой составляет 70 тысяч рублей.

Также отмечается, что сейчас спрос на внедорожник спецверсии превышает предложение, однако с заказами в компании справляются.

Кроме этого, отмечается, что наиболее востребованным является внедорожник в рыжем цвете.