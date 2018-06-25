Новый Suzuki Jimny был рассекречен недавно. Эта модель получила новую внешность и салон и теперь она больше похожа на угловатый Gelandewagen.
Новый Suzuki Jimny 2019 появился на изображениях во внедорожном обвесе
Несмотря на то, что сейчас многие превращают внедорожники в кроссоверы, Suzuki не стала изменять в новом Jimny основу, и в нем по-прежнему рамная конструкция, неразрезные мосты и наличие понижающей передачи.
После презентации маленького внедорожника дизайнеры показали его брутальную версию с пластиковым обвесом и лебедкой.
На рендерах демонстрируют Suzuki Jimny с расширенными колесными арками, массивным багажником на крыше с четырьмя прожекторами. Также внедорожнику добавили шноркель и большие колеса.
С таким тюнингом новый внедорожник полностью преобразился и стал похож на машину, которой нестрашны любые дороги.
Конечно нужно учесть, что Jimny будет предлагаться с мотором 0,66-литра мощностью 66 л.с., также будет еще вариант с 1,5-литровым мотором.
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения представлен на первых фото