Как увеличить объем груза, перевозимого автомобилем?

Современный человек активно использует автомобиль. Большую часть времени люди проводят в машине, посещая разные точки города по делам, путешествуя и занимаясь активными видами спорта. Помимо перевозки пассажиров, автомобиль используют в качестве средства перевозки груза.

Иногда, люди используют легковые автомобили для перевозки крупногабаритных вещей, не прибегая к грузовым автомобилям. Некоторые размещают их в багажнике или же в салоне на сидениях. Это не всегда удобно и практично. Бывают вещи, которые могут испортить салон или же элементарно не вместиться в багажник.

Для решения этой проблемы водители прибегают к методу перевозки крупногабаритных вещей с помощью современных приспособлений. Самыми распространёнными и современными являются:

Фаркопы и прицепы

Багажники на крышу или авто бокс

Багажник для крыш

Фаркоп для прицепов

Начнём по порядку. Одним из наиболее практичных и известных способов перевозки груза является фаркопы. Это устройство позволяет буксировать лёгкие прицепы и трейлеры на автомобиле. Конструкция представляет собой два элемента, которые изготавливается исключительно под данную модель машины. Это имеет значение при установке. Монтирование частей фаркопа никак не повредит целостность автомобиля, потому что заранее существует место для установки.

Один из элементов является ведущим. Он более крепкий и является непосредственным рычагом. Второй элемент служит креплением к балке машины.

Фаркоп достаточно износостойкий. При покупке важно обращать внимание на максимальную величину груза, который можно крепить на нём.

Его вторичной функцией является защита при ДТП. В случае столкновения он берет на себя функцию амортизации, смягчая удар.

Естественно, основная функция это крепление прицепов или трейлеров, куда можно поместить груз. Дачники предпочитают перевозить в них различные фрукты и овощи, строители материалы для ремонта, а также строительный мусор.

Бокс на крыше авто

Люди далекие от мира машин, часто удивленно смотрят на проезжающие мимо автомобили с «лодками» на крышах. Однако, это вовсе не лодки, а коробки для перевозки вещей. Это один из наиболее распространённых методов на данный момент. Зачастую, у путешественников или у людей ведущих активный образ жизни возникает вопрос: «Куда поместить все вещи?». Когда багажник и салон заполняются, водители приобретают автобоксы на крышу. Он существенно облегчает жизнь, и освобождает пространство в машине.

Для того, чтобы установить бокс на крышу автомобиля монтируют поперечные крепления. В отличие от фаркопа, рейлинги и подобные крепления не предусматривают при сборке авто. Однако не стоит волноваться за целостность машины. С нижней части бокса крепится специальная резиновая прокладка, которая предотвращает трение между автомобилем, и как следствие царапины и вмятины.

Сам бокс это коробка из высокопрочного пластика. То, насколько вместителен, зависит от того, какой вид груза вы собираетесь нём перевозить. Он крепится на ремнях, которые фиксируется под дверью.

Надувной багажник

В современном мире существует такая инновация, как надувной багажник. Он также крепится на крыше с помощью ремней. Его основной плюс состоит в том, что он не создает дополнительного веса. Как следствие, больше вещей сможет вместиться в авто.

Другие виды креплений

Пожалуй, одним из самых удобных приспособлений является тренинг. Он практически не занимает места, также крепиться на крыше. Но его преимуществом является то, что его можно использовать как основу для авобокса, для крепления небольших велосипедов, лодок, лыж и сноубордов.

Рынок предлагает массу всевозможных способов для транспортировки дополнительного груза. Но то, какой именно выберет для себя водитель, зависит только от его потребностей, габарита вещей, а также образа жизни.