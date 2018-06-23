Какими критериями должно обладать идеальное КАСКО?

Выбор полиса КАСКО не должен опираться только на цену. Это дорогой вид страхования, который не может стоить мало. Цена должна находиться на рыночном уровне, не быть вдвое ниже его. Если этот критерий выбора идеального полиса добровольного страхования не работает, то на что стоит обращать внимание?

Оптимальная стоимость полиса вместо минимальной

В системе добровольного страхования транспортных средств стоимость полиса зависит от множества факторов. Некоторые владельцы автомобилей, которые обходились без добровольного страхования, а теперь решили его оформить, могут не знать этого. Что важно при расчете стоимости полиса?

Опыт водителя. Чем он больше, тем дешевле полис. Количество водителей. Если нет нужды вписывать в полис супругу или родственника ради редких поездок, лучше не делать этого, если их стаж вождения мал. Отсутствие аварий в прошлом. Все, кто не попадал даже в мелкие аварии, имеют пониженную ставку при оформлении страховки. Наличие франшизы. Это означает, что владелец машины готов оплатить часть ремонта. Можно выбирать суммы от 5 до 30 тысяч рублей. Количество рисков. Страхование можно оформлять на случай угона; крупного ущерба, когда автомобиль нельзя восстановить; мелкого повреждения, поддающегося ремонту. Чем больше рисков покрывает полис, тем дороже он обходится.

Цена полиса примерно одинакова у разных компаний, но некоторые фирмы заманивают клиентов дополнительными скидками или повышенным числом страховых случаев.

Необходимое число страховых случаев

Общие ситуации (угон, крупное или мелкое повреждение) должны быть расписаны досконально. Если вчитаться в условия договора, то можно обнаружить, что некоторые страховщики не компенсируют затраты на ремонт автомобиля в ряде ситуаций.

Экзотические факторы. В документах может быть указано, что водитель не получает компенсацию, если автомобиль получил повреждение при столкновении с животным или деревом. Некоторым это неважно, если же в планах есть охота и рыбалка, стоит учесть такие нюансы.

Перечень исключений. Он может отсутствовать или быть огромным. Его стоит изучить и убрать пункты, которые могут касаться водителей данной машины.

Ситуации пожаров. Эти редкие случаи тоже могут наступить, желательно предусмотреть компенсацию ремонта в таких ситуациях.

Любители загородного отдыха должны особенно тщательно изучать договора. Добровольное страхование автомобиля нередко не подразумевает покрытие ущерба, полученного в случае эксплуатации машины на проселочных дорогах. Некоторые страховщики такие трассы дорогами не считают и затраты на ремонт от столкновения с лежащим деревом или провалом в трясину не компенсируют.