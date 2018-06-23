Назван Топ-10 лидеров-регионов РФ по выручке от продаж новых авто

Российские аналитики провели новое исследование и выяснили, сколько потратили россияне на покупку новых легковых автомобилей в период январь-май 2018 года. Также были названы и регионы РФ, являющихся лидерами по выручке от продаж авто.

Так, за отчетный период россияне купили автомобилей на сумму 852,8 млрд рублей. Больше всего выручки от продаж новых легковушек оказалось в Москве, где было продано автомобилей на общую сумму 177,8 млрд рублей.

На втором месте оказалось Подмосковье с показателем 77,5 млрд рублей. Жители Северной столицы потратили на покупку машин 69,8 млрд рублей.

Этот регион оказался в тройке лидеров. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где автодилеры реализовали машин на сумму 32,7 млрд рублей. Пятый результат показала Республика Татарстан — 32,6 млрд рублей.

Во второй пятерке Топ-10 лидеров-регионов РФ по выручке от продаж новых авто оказались:

Свердловская область (24,8 млрд руб.),

Башкортостан (24 млрд руб.),

Самарская область (22,7 млрд руб.),

Ростовская область (20,1 млрд руб.)

Челябинская область (19,2 млрд руб.).