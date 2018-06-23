Renault тестирует обновленный хэтчбек Renault Kwid в Европе

Недавно фотошпионам удалось заметить на европейских дорогах псевдокроссовер Renault Kwid, а это означает, что модель будет предлагаться и в Европе.

Сейчас автомобиль доступен для покупки в Индии и Южной Америке, где он оценен в 4-5 тысяч евро, а его обновленная версия по предварительным данным в Европе будет предлагаться под брендом Dacia.

В отличие от предшественника хэтчбек получит иные бамперы, колёсные арки, обновленную оптику и решетку радиатора.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 0,8 и 1,0-литровыми агрегатами, мощность которых составляет 57 и 68 л.с.

В паре с моторами работает пятискоростная механика, которая передает крутящий момент на переднюю ось.