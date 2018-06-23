В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia

Несколько дней назад в Сети были опубликованы шпионские фотографии нового поколения Skoda Octavia, на которых запечатлён тестовый мул.

До официальной премьеры автомобиля новой генерации остается еще достаточно много времени, ведь по предварительным данным, новая Skoda Octavia будет представлена в 2020 году.

При этом независимые дизайнеры решили подготовить первые рендерные изображения, представив свое видение новинки. Рендеры были подготовлены порталом «Колеса.ру».

Сейчас подробностей о модели новой генерации не раскрывается. Какая моторная гамма будет у следующего Skoda Octavia пока информации также нет.

При этом есть предположение, что наряду с обычными ДВС у модели появится и плагин-гибридная версия.