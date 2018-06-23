Несколько дней назад в Сети были опубликованы шпионские фотографии нового поколения Skoda Octavia, на которых запечатлён тестовый мул.
В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia
23.06.2018 12:01
20 0
До официальной премьеры автомобиля новой генерации остается еще достаточно много времени, ведь по предварительным данным, новая Skoda Octavia будет представлена в 2020 году.
При этом независимые дизайнеры решили подготовить первые рендерные изображения, представив свое видение новинки. Рендеры были подготовлены порталом «Колеса.ру».
Сейчас подробностей о модели новой генерации не раскрывается. Какая моторная гамма будет у следующего Skoda Octavia пока информации также нет.
При этом есть предположение, что наряду с обычными ДВС у модели появится и плагин-гибридная версия.
Комментарииcomments powered by HyperComments