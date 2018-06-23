На российском рынке начали прием заказов на новый фургон Renault Kangoo Z.E, который от предшественника отличается увеличенным запасом хода.
На рынок России приехал новый фургон Renault Kangoo Z.E
Также российский офис компании объявил и цены на автомобиль. Как известно, обновленный фургон Renault Kangoo Z.E был представлен в конце 2016 года, и только сейчас эта версия добралась и до России.
Теперь у автомобиля запас хода составляет 270 км, тогда как у предшественника показатель был 170 км. При этом реальный пробег модели будет 200 км при эксплуатации в тёплое время года и 120 км зимой.
У предшественника эти показатели были меньше. Силовая установка все также представлена электромотором мощностью 60 лошадиных сил.
Для подзарядки батарей потребуется шесть часов от специальной зарядки и около 17 часов от обычной розетки.
В России автомобиль все также предлагается в грузовой двухместной версии 2 619 000 рублей), удлиненной модификации Maxi (2 689 000 рублей) и в пятиместном грузопассажирском исполнении (2 769 000 рублей).