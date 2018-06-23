Российский офис баварской марки объявил о старте приема заказов на новое спортивное купе BMW M2 Competition. Согласно официальной информации, купе станет доступно для заказа с 1 июля, а пока BMW озвучила российские цены на новый BMW M2 Competition.

Модель обойдется по цене от 4 290 000 рублей. Под капотом автомобиля расположится шестицилиндровый двигатель M TwinPower Turbo с двумя турбинами.

Его мощность составит 410 л.с., а показатель крутящего момента будет 550 Нм. В паре с силовой установкой будет работать шестискоростная механика или семискоростной робот с двумя сцеплениями. Последний будет предлагаться опционально и доплата за эту трансмиссию составит 332 тысячи рублей.

С шестискоростной механикой разгон до первой сотни будет за 4,4 секунды, а с 7-ступенчатой коробкой – 4,2 секунды. Максимальная скорость будет ограничена на отметке 350 км/ч. Опционально для спорткупе будет предлагаться два пакета.

Первый пакет M Driver’s Package и он позволит увеличить максимальную скорость на 30 км/ч. Во втором пакете M Special будет камера заднего вида, электорегулировка и память сидений, а также аудиосистема Hi-Fi Harman Kardon. Такой пакет оценили в 260 тысяч рублей.

Напомним, что рулевое управление в купе было перенастроено, также измененные настройки получила подвеска и электронные ассистенты.

Кроме этого купе получило новую выхлопную систему и встроенный в выхлоп фильтр твердых частиц, за счет которого автомобиль соответствует требованиям экологичности.

Еще в BMW M2 Competition появились новые зеркала, бамперы, радиаторная решетка и колесные диски размером 19 дюймов. Новинка стала заменой 370-сильному BMW M2.