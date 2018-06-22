Как выбрать автосалон?

Покупка автомобиля требует вдумчивого подхода к выбору и самой машины, и салона, в котором есть нужная модель. Обращать внимание стоит на несколько ключевых параметров.

Качество обслуживания

Поскольку машины в салонах предлагаются более или менее одинаковые, стоит обратить внимание на качество обслуживания.

Рекомендации клиентов. Это один из лучших способов узнать заранее, что вас ждет. Отзывы посетителей об автосалоне «Е-Авто», к примеру, можно найти на форумах любителей машин марки Kia. У каждого бренда есть свои салоны, отклики о работе которых можно найти на сайтах и в сообществах, посвященных этим маркам.

Рейтинг дилеров. В отраслевых автомобильных журналах часто выделяются самые крупные, самые успешные, самые востребованные салоны. Стоит обращать внимание на эти списки.

Процесс обслуживания. Надо понять, насколько качественно оформляются документы, есть ли автомобили в салоне, которые можно открыть, посмотреть, на которых можно осуществить тестовую поездку.

Сроки поставки машин под заказ. При срочной покупке автомобилей можно выбрать то, что есть на стоянке салона. Но если хочется приобрести особую модель или цвет, придется подождать. Многие салоны привозят машины под заказ. Важно заранее выяснить, сколько времени на это потребуется.

Что касается дополнительных услуг, то их менеджеры салона не должны навязывать клиентам. В идеальном салоне покупатели приходят с целью купить некую комплектацию, с ней и уходят. А дополнительные функции получают либо бонусом, либо заказывают только по своему желанию.

Тип салона

Есть несколько типов салонов, в которых условия приобретения машины существенно отличаются.

Официальный дилер. Список официальных дилеров надо смотреть на сайте производителя. Преимуществом покупки у таких компаний может быть гарантийный ремонт, наличие бонусов от производителя, выдача временного автомобиля на срок починки купленной машины.

Неофициальный поставщик. У таких компаний цены могут быть более привлекательными, но стоит опасаться мошенничества, проверять гарантийные документы.

Частные поставщики. Машины с пробегом или по особо низким ценам предлагают люди, которые умеют самостоятельно работать с таможней. Эти варианты на любителя, потому что гарантий тут никаких быть не может.

Лучше дождаться акций и распродаж у официального дилера, чем пытаться экономить, имея дело с компаниями, работающими по серым схемам.