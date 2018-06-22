Продажи электромобилей в России выросли на 50%

Российские аналитики из «Автостат» опубликовали отчетные данные по продажам электрокаров на российском рынке по итогам пяти месяцев 2018 года.

Согласно этим данным в период январь-май россияне приобрели 41 электромобиль, что на 50% больше, чем годом ранее, когда был продан 21 автомобиль с электрической установкой.

Только в мае продажи электрокаров составили 13 штук.

По-прежнему самыми востребованными электрокарами в России являются модели американской марки Tesla, которые в этом году разошлись тиражом в количестве 21 шт., среди которых 15 Model X. Также в России было реализовано 19 единиц Nissan Leaf и 1 Renault Twizy.