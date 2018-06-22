Автомобиль Toyota Prius, который оснащен системой автономного пилотирования, разработанной компанией «Яндекс», прошел новое испытание.
Беспилотник «Яндекса» смог проехать от Москвы до Казани 780 км
22.06.2018 17:24
148 0
На этот раз беспилотник «Яндекса» проехал по трассе М7 «Волга» от Москвы до Казани, причем все это время движение машины осуществлялось полностью в автоматическом режиме.
В общей сложности автомобиль с автопилотом проехал 780 километров, а на преодоление такого расстояния потребовалось 11 часов.
Такая поездка была реализована с целью сбора информации, которая будет использована для дальнейшего обучения системы автономного управления.
Напомним, что ранее «Яндекс» протестировал беспилотное такси на московских улицах и показал процесс на видео.
Комментарииcomments powered by HyperComments