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Беспилотник «Яндекса» смог проехать от Москвы до Казани 780 км

Новости
22.06.2018 17:24
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Автомобиль Toyota Prius, который оснащен системой автономного пилотирования, разработанной компанией «Яндекс», прошел новое испытание.

На этот раз беспилотник «Яндекса» проехал по трассе М7 «Волга» от Москвы до Казани, причем все это время движение машины осуществлялось полностью в автоматическом режиме.

В общей сложности автомобиль с автопилотом проехал 780 километров, а на преодоление такого расстояния потребовалось 11 часов.

Такая поездка была реализована с целью сбора информации, которая будет использована для дальнейшего обучения системы автономного управления.

Напомним, что ранее «Яндекс» протестировал беспилотное такси на московских улицах и показал процесс на видео.

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