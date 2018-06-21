Новое поколение седана Camry возвращается на рынок Европы спустя 14 лет, а на рынке модель заменит Avensis, продажи которого сильно упали.
В Европе на смену Toyota Avensis придет Camry нового поколения
21.06.2018 18:59
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Для европейского рынка новый Camry будет предлагаться с только с гибридной силовой установкой, в составе которой располагается 2,5-литровый двигатель и электромотор.
Конкурентами автомобиля станут Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE. Официальные продажи Camry нового поколения стартуют в первом квартале следующего года, а прием заказов стартует уже в этом году.
Позднее будет названы все цены и комплектации. Напомним, что на российском рынке новая генерация автомобиля стартовала в апреле.
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