В Европе на смену Toyota Avensis придет Camry нового поколения

Новое поколение седана Camry возвращается на рынок Европы спустя 14 лет, а на рынке модель заменит Avensis, продажи которого сильно упали.

Для европейского рынка новый Camry будет предлагаться с только с гибридной силовой установкой, в составе которой располагается 2,5-литровый двигатель и электромотор.

Конкурентами автомобиля станут Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE. Официальные продажи Camry нового поколения стартуют в первом квартале следующего года, а прием заказов стартует уже в этом году.

Позднее будет названы все цены и комплектации. Напомним, что на российском рынке новая генерация автомобиля стартовала в апреле.