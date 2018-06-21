Эксперты J. D. Power назвали самые качественные автомобили в мире‍

Компания J.D. Power and Associates опубликовала новый рейтинг самых надежных автомобилей и в этот раз его лидерами стали корейские марки.

J.D. Power and Associates проводит независимые исследование. Они опрашивают автовладельцев, которые владеют новыми автомобилями свыше трех месяцев.

На основании отзывов и составляется рейтинг самых надежных машин. В этот раз при составлении рейтинга было опрошено 75 тысяч человек, которым пришлось ответить на 233 вопроса разделенных на 8 основных категорий.

Самыми надежными в этот раз были признаны автомобили марки Genesis. На каждые 100 авто приходится 68 проблем. На втором месте в рейтинге еще одна корейская марка Kia, у которой показатель составит 72 жалобы от автовладельцев.

Замыкает тройку Hyundai, которых 74 выявленных проблемы в первые 90 дней на 100 автомобилей. Замыкает первую пятерку самых надежных авто Porsche – 79 жалоб и Ford – 81 обращение в сервис.

Также в рейтинге указывают и самые ненадежные, среди которых Land Rover и Jaguar. Тут на каждые 100 машин 160 и 148 обнаруженных дефектов в первые 90 дней эксплуатации.