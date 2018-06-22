В России представили новый Mercedes-Benz G-Класс

Российский дилерский центр «Авилон Мерседес-Бенц» показал новое поколение Mercedes-Benz G-Class, также была озвучена стоимость на этот внедорожник — 8 млн 950 тыс. рублей.

Mercedes-Benz G-Class в России оказался очень популярными, ведь с момента старта приема заказов были заказаны все автомобили, которые были выделены на нашу страну в 2018 году.

Только «Авилон» получил 90 предзаказов на Mercedes-Benz G-Class. Первые клиенты начнут получать новое поколение легендарного внедорожника в текущем месяце.

Напомним, новый G-Class создан с «нуля». У него другая платформа и моторы, при этом внешность автомобиля практически не изменилась, а вот салон был переработан полностью.

Внедорожник предлагается с 4,0-литровым турбомотором V8, который выдает 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

С таким агрегатом внедорожник способен совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 5,9-секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 201 км/ч.