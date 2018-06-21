В Москве и Московской области падают продажи подержанных автомобилей

По данным аналитиков в целом вторичный рынок показывает рост, однако в некоторых регионах все же наблюдается отрицательная динамика.

Как сообщает «Автостат», с начала 2018 года объём рынка подержанных автомобилей составил более 2 млн машин с пробегом, что на 1,3% больше.

При этом сразу в 34 регионах России наблюдается снижение объёмов продаж. В качестве примера аналитики приводят Москву и область, которые являются крупнейшими региональными рынками в России, при этом тут в этом году падают продажи подержанных автомобилей.

В столице показатель снижения продаж составил 3,2%, а в Московской области – 1,9%.

При этом самое большое падение продаж авто с пробегом оказалось в Ингушетии – минус 17,4%. Наибольший рост наблюдается в Удмуртии (+45,8%), Чечне (+22,8%) и Дагестане (+16,8%).