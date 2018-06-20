Третий серийный кроссовер MG рассекретили до премьеры

Марка MG расширит свой модельный ряд новым кроссовером, который уже рассекретили до официальной презентации. Источником фотографий выступила база министерства и промышленности Китая, а эскизы сегодня опубликовала сама компания.

Судя по опубликованным изображениям, новинкой станет кроссовер, который будет создан по мотивам концепта X-motion, представленного в апреле на автосалоне в Пекине.

Уже известно, что новинка, которая станет третьим серийным кроссовером марки, получит индекс HS. На рынке Китая модель появится до конца этого года, а на британском рынке продажи запланированы на 2019 год.

По предварительным данным, в основе кроссовера расположится платформа рамного внедорожника Roewe RX8, который в свою очередь создавался на базе рамного Maxus D90. Напомним, что Roewe, Maxus и MG принадлежат концерну SAIC.

В базе данных министерства и промышленности Китая указано, что кроссовер будет предлагаться с бензиновыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 169 и 231 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или семиступенчатый робот. У кроссовера MG HS габариты будут следующими: 4 574/1 876/1 664 мм, колесная база составит 2 720 мм.