Зарубежные источники сообщили, что компания Nissan будет применять в своих автомобилях сверхпрочную сталь, а первой моделью которая получит такую сталь станет Infiniti QX50.
Nissan будет применять сверхпрочную сталь в своих автомобилях
20.06.2018 16:18
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В этом кроссовере кузов будет из стали с высокой прочностью на растяжение, которая составит 980 Мпа. В дальнейшем эта сталь будет применяться и в других моделях марки.
Кроме того, что сталь будет прочной, она еще и позволит снизить вес автомобиля, а также сделать кузов более аэродинамичным.
Применение таких сплавов является одним из шагов в одной большой стратегии, разработанной компанией до 2022 года.
Следуя своим планам производитель еще и намерен сократить в своих автомобилях количество выбросов на 20%.
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