Nissan будет применять сверхпрочную сталь в своих автомобилях

Зарубежные источники сообщили, что компания Nissan будет применять в своих автомобилях сверхпрочную сталь, а первой моделью которая получит такую сталь станет Infiniti QX50.

В этом кроссовере кузов будет из стали с высокой прочностью на растяжение, которая составит 980 Мпа. В дальнейшем эта сталь будет применяться и в других моделях марки.

Кроме того, что сталь будет прочной, она еще и позволит снизить вес автомобиля, а также сделать кузов более аэродинамичным.

Применение таких сплавов является одним из шагов в одной большой стратегии, разработанной компанией до 2022 года.

Следуя своим планам производитель еще и намерен сократить в своих автомобилях количество выбросов на 20%.