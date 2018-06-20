США: NHTSA запретило устройства для обмана автопилота Tesla

Речь идет об устройстве, которое позволяет не держать руки на руле во время движения, что требует автопилот машин американской марки Tesla.

О том, что некоторые владельцы автомобилей Tesla используют подобные приспособления известно многим, при этом в NHTSA провели ряд тестов и решили запретить использовать устройства для обмана автопилота Tesla.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах.

Как ранее отмечали и отмечают до сих пор в компании Tesla, их автопилот не должен использоваться без отсутствия водителя или его рук на руле, чтобы в случае любой внештатной ситуации он мог в любой момент взять управление на себя.

В свою очередь устройство, которое носит название Autopilot Buddy, обманывает автопилот, а точнее его датчики и создает иллюзию присутствия рук водителя на руле.

Это приводит к тому, что система не сможет оповестить водителя взять управление на себя, а это значит, что в автопилоте отключается важный защитный механизм и риск попасть в ДТП или спровоцировать его сильно увеличивается.

Производителя такого устройства уже оповестили и ему запретили рекламировать свою продукцию, связанную с обманом автопилотов.