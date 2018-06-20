Как получить водительские права на квадроцикл

Квадроцикл (мотовездеход) — оптимальный выбор для поездок по ухабам и бездорожью. На нем охотник или рыболов может отправиться на промысел. Он быстро передвигается и не боится жидкой грязи.

Человек, у которого нет квадроцикла или снегохода, может быть не в курсе, нужны ли на такую технику права. Интересно другое:зачастую владельцы внедорожной техники и гусеничного транспорта не знают, что на их «железных коней» необходимо удостоверение водителя. Они приходят в изумление, встречаясь в чистом поле с сотрудником гостехнадзора, который может выписать штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей и забрать технику на штрафстоянку. Поэтому вопрос, как получить права на управление квадроцикла, важен для всех, кто уже приобрел такую технику или интересуется ее покупкой. Для начала выясним, что это за техника такая, чем она отличается от другого внедорожного транспорта.

Квадроцикл — мототранспортное средство, которое не используется на общих дорогах и трассах, его максимальная скорость — 50 км/ч. Это симбиоз джипа и мотоцикла. Он имеет 4 колеса с толстыми шинами, сиденье как у мотоцикла и руль велосипедного типа — ознакомиться с видами техники и при желании купить квадроцикл http://www.tvoymoto.ru/catalog/tekhnika/kvadrotsikly/.

Чтобы ездить на таком транспорте, необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста АI (А один). Документ одной формы нужен для всех квадроциклов без исключения, вне зависимости от мощности и объема двигателя.

Как получить права на квадроцикл? Легко!

Если вы предполагаете, что получение прав на мотовездеход и снегоход — дело не из легких, у нас есть три хорошие новости.

Первый приятный факт: права на квадроцикл выдают уже с 16 лет. И получив их, можно сразу сесть и за легкую китайскую модель, и за супермощную технику.

Вторая хорошая новость: в Гостехнадзоре для выдачи прав функционирует экстернат. В этой структуре нет ресурсов для образования «квадрошкол», по аналогии с автошколами ГИБДД.

Третий чудесный пункт : если ранее 2000 года вы получили права на мотоцикл, вы — счастливчик, которому не нужно сдавать экзамены.

Также люди, желающие управлять мотовездеходом и задающиеся вопросом, как получить права на вождение квадроцикла, должны пройти медицинское освидетельствование.

Подготовка к экзамену

Сначала узнайте, по какому адресу в вашем регионе находится Гостехнадзор. Как правило, людей, желающих сдавать экзамен на квадроцикле, мало, будущих водителей внедорожной техники на постоянной основе не экзаменуют, поэтому отправляемся в Гостехнадзор, выясняем, какой инспектор курирует наш вопрос, уточняем дату и время экзамена. После того, как дата ясна, читаем теорию.

В продаже найти книгу с билетами не так-то просто, гораздо быстрее и легче поискать ответы на необходимые экзаменационные вопросы в интернете. Большинство из них раскрывают темы эксплуатации и ремонта. Теоретическая часть утверждена министерством сельского хозяйства РФ. Конечно, к будущим водителям квадроциклов инспекторы Гостехнадзора относятся лояльнее, чем ГИБДД к потенциальным автомобилистам, но все же подучить вопросы механики и обслуживания мотовездехода придется.

Еще одно важное уточнение: если вы еще не получали автомобильные права, вам необходимо выучить вопросы и подготовиться к экзамену по ПДД.

Документы, которые нужно принести в Гостехнадзор:

паспорт;

заявление, заполняется на месте;

медицинская «автомобильная» справка формы 083, в ней восьмым пунктом в графе «особые отметки» должно быть вписано, что водитель годен к управлению трактором;

водительское удостоверение, если оно есть;

две матовые фотографии 3×4;

удостоверение тракториста-машиниста, если оно уже имеется.

Ход экзамена

Если сравнивать с экзаменами в ГИБДД, получить «тракторные права» можно в более расслабленной обстановке. К водителям квадроциклов инспекторы относятся лояльнее чем, например, к операторам экскаваторов или водителям самосвалов. На теоретическом экзамене проверяют знания по управлению самоходными машинами, правилам безопасности, законодательству РФ, возможным аварийным факторам и ситуациям, конструкции самоходных машин, первой медпомощи, ответственности за нарушения.

Что делать, если теорию с трех попыток сдать не удалось?

Если вы не сдали теорию с трех попыток и задаетесь вопросом, как получить водительские права на квадроцикл при таком раскладе, не отчаивайтесь.

Вам нужно будет обучиться «квадрошколе». В каждом крупном городе такие квадрошколы есть. В квадрошколе вас научат азам безопасного управления ТС, подготовят к сдаче экзамена.

Практическая часть весьма простая: нужно будет осмотреть технику, сесть за руль, запустить мотор, начать движение с места на подъеме. Еще часть практики — это разворот в ограниченном пространстве, движение вперед и назад, змейка, торможение на разных скоростях.

Если возможности позволяют, возьмите одно занятие с инструктором, так вы увереннее себя будете чувствовать на экзамене, лучше поймете, что от вас требуется и ознакомитесь с особенностями техники.

После успешной сдачи теории и практики вам выдадут удостоверение. Документ действителен 10 лет и напоминает права старого образца.

Если вы городской, а не сельский или деревенский житель, можете развеселить и удивить друзей такой интересной бумажкой.

Если особо ответственно относитесь к технике, можно приобрести страховой полис ОСАГО.

В заключение хотелось бы сказать, что езда на мотовездеходе все же требует определенных навыков и осторожности.

Если вы новичок, учитывайте особенности почвы. Хотя езда по неровной поверхности с резкими перепадами высоты — увлекательное занятие, на первых порах ищите путь, на котором будет меньше препятствий.

Если вы совершаете спуск, переносите массу тело ближе к задней части квадроцикла, тормозите без резких движений.

Заключение

Отвечая на вопрос, как получить права на управление квадроцикла, подытожим сказанное.