Покатились! Толокар – игрушка для самых маленьких непосед

Машинка-толокар – это полезное и занимательное приобретение для малыша, который начинает осваивать навыки хождения. Игрушка станет одним из первых средств передвижения любознательного крохи. Деткам очень понравится такое времяпровождение, приносящее пользу для физического и эмоционального детского развития. Катаясь на такой машинке, ребенку предстоит отталкиваться ножками, что хорошо укрепляет мышцы ног и спинки. Умение управлять игрушкой при помощи руля поможет вашему чаду в будущем намного быстрее освоить двухколесный велосипед. И главное – сам процесс веселых покатушек на толокаре подарит вашему ребенку незабываемые эмоции.

Почему стоит покупать толокары?

Машинка-толокар – это гениальное изобретение, потому как восторга от него целый океан! Кататься на такой машинке могут даже самые маленькие детки – и это огромный плюс. Ведь таким деткам еще рано осваивать беговел, трехколесный велик или самокат, а толокар – это лучший первый транспорт для годовасиков! Они сумеют отталкиваться ножками, сидя на устойчивой машинке. Еще и руль на месте, а может даже есть сигнал – на месте все, маленький водитель будет очень доволен!

Машинка-толокар – это не только увлекательная игрушка, но еще и развивающая. Она отменно тренирует мышцы ног, что важно для ребенка, который учится или недавно научился ходить. Если ездить наскучило – можно предложить крохе толкать машинку перед собой. Это даже удобней, чем специальные каталки с ручкой, ведь машинка гораздо устойчивее, а значит, риск перевернуться минимален.

Если вы сомневаетесь что купить – машинку или электрокар, выбирайте первый вариант. Машинка-толокар выгоднее, потому как она дешевле, заряжать аккумулятор не нужно, а пользы от катания гораздо больше.

Разновидности толокаров в зависимости от типа конструкции

Машинка-толокар с ручкой https://intex-best.com.ua/g17617516-mashinki-katalki-tolokary . Эта модель предназначена для самых маленьких детишек, которые научились сидеть и хорошо уже держат спинку. Эта модель дополнена ручкой для родителей, защитными бортами и спинкой. Родители смогут катать малыша, управляя ручкой, а позже – кроха будет кататься сам;

Машинка-толокар со спинкой. Эта модель не имеет родительской ручки, но дополнена спинкой. Ребенку будет удобно и более безопасно, ведь он не сможет упасть назад. У многих моделей спинка съемная, ее можно убрать, когда малыш станет уверенно кататься и надобность опоры отпадет;

Простая машинка-толокар. Эта модель предназначена для деток постарше. Она обустроена рулем и сидением. Для маленьких детишек такая модель не совсем безопасна, так как ребенок может опрокинуться назад.

Итоги

Толокары приятно удивляют своим разнообразием дизайнов и функциональных возможностей. Они могут быть выполнены чаще в виде машинки, реже – в виде животных, сказочных героев, самолетов, тракторов или паровозиков. Не важно, какую модель вы выберете для крохи, важно всегда следить за детской безопасностью!