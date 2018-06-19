Новый кроссовер Nissan Qashqai представят уже в 2020 году

Как рассказали представители компании, новое поколение автомобиля представят уже в 2020 году, причем у модели появится еще и несколько гибридных версий.

В основе нового Nissan Qashqai расположится новая платформа, которая позволит использовать бензин-электрическую установку и сделать подключаемый гибрид.

При этом было отмечено, что у кроссовера не будет полностью электрического варианта, так как разработка такой модификации дорого обходится.

Напомним, что текущее поколение кроссовера продается в России с 115-, 144- и 130-сильным моторами, а среди трансмиссий предлагается шестискоростная механика или вариатор. Цены на модель стартуют от 1 173 000 рублей.