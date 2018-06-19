Российские аналитики из « Автостат » опубликовали результаты нового исследования, по результатам которого был назван ТОП-10 самых распространенных иномарок российского производства.

По данным аналитиков, по состоянию на 1 января 2018 года на территории РФ автопарк иномарок российского производства составил 9,3 миллиона штук.

Доля таких иномарок в российском автопарке составляет 22%. Самой распространенной иномаркой в России стал седан Hyundai Solaris, которого насчитывается 674,2 тыс. единиц.

На второй строчке ТОП-10 оказался седан Renault Logan (638,9 тыс. шт.). Третье место оказалось за KIA Rio, автопарк которого составил 625,7 тыс. единиц.

Четвертое и пятое место в рейтинге самых распространенных иномарок российского производства досталось Ford Focus (614,6 тыс. шт.) и Chevrolet Niva (582,5 тыс. шт.).

Во второй пятерке списка оказались:

Volkswagen Polo (371,7 тыс. ед.),

Renault Duster (326,4 тыс. ед.),

Renault Sandero (273,6 тыс. ед.),

Skoda Octavia (260,5 тыс. ед.),

KIA Ceed (238,1 тыс. ед.).