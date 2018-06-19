PSA в Калуге начала производство новых моделей Citroen и Peugeot

В России с 25 июня 2018 года начинается производство микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Сборка двух новых модификаций Business Lounge и Business VIP стартует на заводе «ПСМА Рус». Также 25 июня в дилерских центрах французских марок модели станут доступны для заказа. Они будут предлагаться по цене от 2 799 900 рублей.

В основе новых SpaceTourer и Traveller лежит платформа EMP2, а будут предлагаться они в максимальной длине кузова 5 309 мм.

Все версии Business Lounge и Business VIP оснащаются кожаными креслами с электрорегулировками в трех направлениях и поясничной поддержкой. Также в качестве опции для этих комплектаций предлагается раскладной столик.

Все автомобили будут оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС, защитой картера, усиленным генератором и аккумулятором повышенной емкости.

Мотор для Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller предлагается один и это двухлитровый дизельный агрегат с 150-сильной отдачей.

В качестве трансмиссии доступна только шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Версии Business Lounge и Business VIP оснащаются круиз-контролем, автоматической системой открывания дверей, датчиками парковки, проекционным экраном и бесключевым доступом в салон.