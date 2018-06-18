Согласно отчетным данным в Украине по итогам прошлого месяца было реализовано 6 590 автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает «Автостат», Renault впервые стала самой популярной маркой на рынке Украины. Объём продаж компании в прошлом месяце составил 832 проданных автомобиля, что на 1,8% больше.

Второй стала японская марка Toyota, которая уступила Renault. Продажи компании составили 811 штук, что на 6,6% меньше.

Третий результат показал автопроизводитель Hyundai, реализовавший на украинском рынке 489 авто, что на 54,4% больше. Volkswagen (387 шт.; -0,5%) и Skoda (383 шт.; -29,3%) оказались в первой пятерке по продажам среди других компаний.

Если рассматривать продажи моделей, то тут лидирует Renault Duster (248 шт., +19,8%), Renault Logan (221 ед.,+15%) и Hyundai Tucson (208 авто, +49,6%).