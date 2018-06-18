В Сети появились первые изображения хэтчбека Toyota Baleno

Как известно Toyota и Suzuki заключили соглашение, в рамках которого компании будут выпускать перелицованные версии некоторых автомобилей под своим брендом.

Так, японский автопроизводитель Toyota выпустить под своей маркой перелицованные версии Suzuki Vitara Brezza и Suzuki Baleno. Ранее изображения Vitara Brezza уже появлялись в Сети.

Теперь независимые дизайнеры показали предполагаемый внешний вид Toyota Baleno. Как уже ранее сообщалось, такие перелицованные версии автомобилей будут предлагаться только на индийском рынке, соответственно в этой же стране и будет организовано их производство.

По предварительным данным, изменений в перелицованных вариантах будет не много и вероятно их моторная гамма останется без изменений.

Напомним, что Baleno предлагается с 1,2-литровым бензиновым и 1,3-литровыми дизельным моторами с отдачей 90 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятискоростная механика или вариатор.