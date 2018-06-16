Самому заслуженному жителю Подмосковья подарят первый Mercedes‍

Первый автомобиль Mercedes-Benz с конвейера российского завода сойдет в 2019 году, и его подарят «самому заслуженному человеку Подмосковья», о чем заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В индустриальном парке Есипово уже возвели все корпуса нового завода Mercedes-Benz, а сейчас ведется монтаж оборудования и в следующем году на этом заводе начнут выпускать модели Е-класса, а также автомобили ML и GL.

На новом заводе будет работать около тысячи человек. Общий объём инвестиций в запуск производства составляет 15 млрд руб.

Ранее сообщалось, что для предприятия власти Подмосковья предоставят налоговые льготы, которые будут действовать на протяжении 10 лет с момента получения предприятием первой прибыли.