В Китае состоялась официальная презентация клона Lamborghini Urus

В конце мая китайская марка Huansu опубликовала официальные изображения с новым кроссовером, который уже прозвали как клон Lamborghini Urus.

Между тем на территории Китая компании провела официальную презентацию своей новинки, которая получила название Huansu Hyosow C60.

Кроссовер окажется в десять раз дешевле Lamborghini Urus, а оценили его в пределах от 100-150 тыс. юаней ($15 500 – 23 300). Новый китайский клон получил немного меньшие габариты в сравнении с «оригиналом».

Так, Huansu Hyosow C60 имеет длину 4 820 мм, ширину – 1915 мм, а высоту – 1 660 мм. Расстояние между осями составляет 2 815 мм. На рынке будет предлагаться пяти- и семиместный вариант модели, в тог время как Lamborghini Urus продается только в четырехместном исполнении.

Под капотом автомобиля будут устанавливать только полуторалитровый бензиновый агрегат с отдачей 150 л.с.

В дальнейшем линейка двигателей расширится за счет двухлитрового 181-сильного двигателя. Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или восьмискоростной автомат.