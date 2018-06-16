Назван ТОП-10 самых надежных премиальных кроссоверов 2018 года

Рейтинг, в который вошли десять автомобилей из премиум-сегмента был составлен на основе данных популярных компаний J.D. Power и Consumer Reports.

Последние составляют рейтинги самых надежных автомобилей по ряду параметров, в том числе и опроса владельцев автомобилей.

Таким образом, были названы самые надежные премиальные кроссоверы в США в 2018 году. Впрочем, рейтинг оказался достаточно интересным, ведь в нем нет многих самых популярных кроссоверов, а лидером и вовсе стал Acura RDX4.

Итак, ТОП-10 самых надежных премиальных кроссоверов в 2018 году:

1. Acura RDX4

2. Audi Q3;

3. Audi Q5;

4. BMW X1;

5. BMW X3;

6. BMW X5;

7. Buick Encore (Opel Mokka);

8. Lexus NX;

9. Lexus RX;

10. Porsche Macan.