Рейтинг, в который вошли десять автомобилей из премиум-сегмента был составлен на основе данных популярных компаний J.D. Power и Consumer Reports.
Назван ТОП-10 самых надежных премиальных кроссоверов 2018 года
16.06.2018 21:55
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Последние составляют рейтинги самых надежных автомобилей по ряду параметров, в том числе и опроса владельцев автомобилей.
Таким образом, были названы самые надежные премиальные кроссоверы в США в 2018 году. Впрочем, рейтинг оказался достаточно интересным, ведь в нем нет многих самых популярных кроссоверов, а лидером и вовсе стал Acura RDX4.
Итак, ТОП-10 самых надежных премиальных кроссоверов в 2018 году:
1. Acura RDX4
2. Audi Q3;
3. Audi Q5;
4. BMW X1;
5. BMW X3;
6. BMW X5;
7. Buick Encore (Opel Mokka);
8. Lexus NX;
9. Lexus RX;
10. Porsche Macan.
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