Электро-катер Jaguar Vector V20E побил рекорд скорости на воде

Британский автопроизводитель продемонстрировал свои технологии на воде. Компания разработала катер и оснастила его электрической силовой установкой с отдачей 299 л.с.

При разработке катера участвовали специалисты Jaguar и Williams Advanced Engineering, которые сделали Jaguar Vector Racing V20E весом всего 320 кг. В нем установили два электрических мотора с суммарной отдачей 299 лошадиных сил.

На этом электрическом катере был установлен новый мировой рекорд скорости — Jaguar Vector Racing V20E разогнался на воде до скорости 88,61 мили в час или до 142,6 км/ч.

Предыдущий рекорд скорости среди электрических катеров был 76,8 мили в час (123,5 км/ч). Абсолютный рекорд скорости на воде составляет 511 км/ч.

