Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых пикапов в России за май 2018 года. В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 1 203 новых пикапа, что на 59,3% превышает прошлогодний результат.

За период с начала года автомобилей этого сегмента было продано в количестве 5 520 штук, что на 46% больше.

На основании данных по продажам аналитики назвали самые популярные пикапы в РФ по итогам мая. Лидерство на рынке в своем сегменте все также удерживает UAZ Pickup, который в мае разошелся тиражом в количестве 438 штук, что на 119% больше.

С приростом продаж в 261% на второй строчке оказался Mitsubishi L200. Объём продаж этой модели составил 242 шт.

Третий результат показал японский пикап Toyota Hilux, продажи которого выросли на 17,6% до 224 единиц. В первую пятерку пошли пикапы «ВИС-2349» (147 шт.,+20,5%) и Volkswagen Amarok (60 ед., +46,3%).