Ferrari 488 Pista в особой версии Piloti Ferrari дебютирует в Ле-Мане

Особая версия суперкара будет доступна только для участников автоспортивной программы Ferrari, а официальный показ состоится в рамках суточного марафона «24 часа Ле-Мана».

До премьерного показа, итальянская марка официально рассекретила Ferrari 488 Pista в особой версии Piloti Ferrari, которая будет отличаться от обычного суперкара изображением флага на кузове и номером «51».

Этот автомобиль создавался с отсылкой в модели Ferrari 488 GTE, которая стала победителем в гонках на выносливость WEC в командном и личном зачете.

Для особого варианта был снижен вес, при этом двигатель остался от обычной модели. Таким образом, под капотом располагается 3,9-литровый двигатель, который был модернизирован и стал выдавать 720 л.с. при 770 Нм крутящего момента.

Разгон особой версии будет осуществляться за 2,85 секунды до 100 км/ч.