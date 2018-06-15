KIA рассказала о новинках для Московского автосалона

В компании KIA подтвердили свое участие на Московском автосалоне, который состоится в конце августа, а также озвучили модели, которые будут представлены на мотор-шоу.

Напомним, что ММАС-2018 будет проходить в который пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

На автомобильном мероприятии будет представлено новое поколение хэтчбека Ceed, которое сменило название с cee’d на Ceed.

Новая генерация Ceed, как ожидают в компании, усилит их позиции на рынке. Выход автомобиля на рынок запланирован на третий квартал 2018 года.

Также на стенде марки будет продемонстрирован седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, новое поколение Picanto, а также обновленный кроссовер Soul. Также в рамках автосалона в Москве представят публике Stinger.