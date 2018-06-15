«Яндекс.Такси» и Uber в России создали совместную базу вызовов‍

Благодаря совместному сотрудничеству сервисов «Яндекс.Такси» и Uber российские водители теперь могут получать заказы из двух приложений.

Компании перешли на единую платформу работы с заказами. Таким образом увеличилось количество автомобилей для вызова, а также сократилось время их подачи клиенту.

Как отметили в «Яндекс.Такси», теперь у водителей сократится холостой пробег, и они будут приезжать на вызов быстрее.

Напомним, зимой российская компания «Яндекс» и Uber объединили свой бизнес в следующих странах: РФ, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузии и Казахстан.

Несмотря на объединение сервисов приложения «Яндекс.Такси» и Uber доступны для пользователей по отдельности.