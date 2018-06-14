Toyota Corolla 2018

Седан «Тойота Королла» – это компактный, экономичный городской автомобиль, выпускаемый японским заводом Toyota. Этот вид моделей входит в список наиболее продаваемых легковых машин в мире.

Особенности новых моделей

Модели, предлагаемые дилерами в России в 2017 и 2018 году, были представлены рынку еще в 2016 году. Они имеют улучшенные характеристики, появились несколько новых оттенков кузова.

Варианты комплектаций. Есть разные виды сборки: «Стандарт», «Классик», «Стиль» (и его разновидность «Стиль Плюс»), «Комфорт», «Престиж». В рамках каждой типовой комплектации можно купить авто тойота королла с дополнениями вроде аудиосистемы или подогревом задних сидений. Мощность двигателя. Представлены бензиновые варианты объемом от 1,3 до 1,6 и 1,8 л, их три вида. Мощность составляет от 99 до 140 лошадиных сил. Коробка передач. Есть комплектации, дополненные механической коробкой передач, имеются машины с вариатором. Все модели являются полноприводными.

Расход топлива составляет от 5,3 до 8,7 л на каждую сотню километров (в зависимости от типа трассы и наличия светофоров).

Как выбрать автомобиль

Поскольку «Тойота Королла» является популярным типом городских седанов, то ее предлагают многие дилерские центры. Их условия существенно различаются.

Цена на новые машины в базовой комплектации составляет от 0,9 миллиона рублей до 1,39 миллионов. Все иные варианты требуют изучения.

Кредитные программы автодилеров подразумевают рассрочку, при которой платить за новинку придется от 5 тысяч рублей в месяц.

Некоторые дилеры предлагают поменять старый автомобиль с пробегом на новый вариант, но цена скупки у них не всегда бывает выгодной.

Стандартная комплектация «Тойоты Короллы» в 2018 году подразумевает зеркала с подогревом и электрическим приводом, передние стеклоподъемники и подушки безопасности, обогрев передних сидений. Более продвинутые варианты включают противотуманные фары, полный электропакет, боковые подушки безопасности, аудиосистему. Возможно, нет смысла покупать самую полную комплектацию, если можно взять автомобиль «Стандарт», дополнив его парой функций, которые точно нужны.

«Тойота Королла» 2018 года выпуска является двенадцатым по счету поколением автомобилей, которые впервые появились на рынке в 1966 году. Для зарубежного рынка эта модель поставляется с дизельными двигателями, так что если есть желание приобрести именно такой вариант, можно обсудить это с дилерами или найти машину у зарубежных поставщиков самостоятельно.