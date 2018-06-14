Почему люди покупают Лада Веста?
Причины любить отечественные автомобили есть у многих водителей. Многие из них до сих пор предпочитают купить Лада Веста сегодня, а не копить на иномарку деньги много лет. Их мотивы понятны.
Почему «Лада Веста» лучше иномарки
Преимущества у отечественных машин перед зарубежными аналогами имеются. И они касаются не только цены. Для «Лады Весты» это тоже верно.
- «Лада Веста» по цене давно сравнима с самыми дешевыми иномарками вроде «Фольксвагена Поло», «Рено Логана» или «Киа Рио». Но за ту же сумму, что уйдет на некоторые из этих моделей в базовой комплектации, в «Весте» могут быть уже и камера с парктроником, и боковые подушки безопасности, и подогрев сидений, и аудиосистема.
- Машина хорошо выглядит, у нее вполне солидный вид. Люди, не знакомые с автомобильной отраслью, на первый взгляд не отличат «Весту» от иномарок.
- Просторный салон. Многие покупатели считают этот параметр важным. В своем классе у «Лады» больше места в салоне, чем у конкурентов.
«Лада Веста» отличается хорошей сборкой, качественной подвеской, довольно просторным багажником. Эта машина удобна для небольшой семьи, выдерживает дальние и короткие поездки.
Что говорят о машине покупатели
Отзывы уже купивших автомобиль людей важны при выборе модели. Машина – не тот тип товара, все недостатки и достоинства которого можно заметить прямо в салоне. Чем «Лада Веста» отличается от моделей-предшественников.
- Машина подходит для ежедневных поездок на небольшие расстояния. Она годится для того, чтобы подрабатывать в службе такси или ездить на ней на работу.
- «Веста» комфортна в поездке, хотя ее отечественное происхождение некоторыми водителями чувствуется. Например, электроника может срабатывать в своем особом режиме. А коробку передач лучше выбирать механическую.
- Автомобиль экономичен в потреблении бензина, но на высоких скоростях чувствуется, что ему не хватает мощности.
- Дизайн салона внутри машины нравится многим людям. Там просторно, удобно, уютно находиться.
Многие владельцы «Весты» отмечают, что она является прогрессивным, новым детищем «АвтоВАЗа». Ее уже сложно ассоциировать с привычными «Жигулями». Но машина является переходным этапом от громоздких, неповоротливых, неудобных изделий автопрома к автомобилям В-класса. Это создает уверенность в том, что все будущие модификации «Весты» окажутся сопоставимыми по большинству характеристик со своими зарубежными аналогами.