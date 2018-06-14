АМ General представила бронированный внедорожник Humvee‍ NXT 360

В Париже на выставке Eurosatory представили обновлённый военный внедорожник Humvee, который получил новый индекс NXT 360 и теперь военный автомобиль стал более мощным и тяжелым.

Компания АМ General на международной оборонительной выставке рассекретила новую версию 1100-й серии Humvee.

Теперь в ней установлен новый 6,8-литровый дизельный мотор V8 с 250-сильной отдачей и автоматической коробкой передач.

Также в бронеавтомобиле поработали над защитой. Теперь он выдерживает атаку баллистических ракет и разрыв мин.

Еще была модернизирована подвеска и увеличен дорожный просвет. Из-за всего этого Humvee NXT 360 стал тяжелее в сравнении с предшественником. Вес бронированного внедорожника теперь составляет 7 тонн.

