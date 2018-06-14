Volkswagen Polo снова возглавил ТОП-10 самых популярных авто Петербурга

В прошлом месяце на рынке Петербурга было реализовано 9,2 тыс. новых автомобилей, что на 23% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

По данным «Автостат», Volkswagen Polo второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга. По итогам мая жители Северной столицы приобрели 580 таких автомобилей, что на 43% больше.

Второй результат показал седан Hyundai Solaris, реализованный в количестве 532 штук, что на семь процентов меньше.

На третьем месте по популярности в Петербурге расположился KIA Rio, продажи которого составили 409 единиц, что на 37% больше.

В первой пятерке лидеров на рынке оказались Hyundai Creta (386 ед.; +47%) и Mitsubishi Outlander (271 ед.; +28%).

Во второй пятерке расположились: LADA Largus (259 ед.; +50%), Volkswagen Tiguan (255 ед.; +45%), KIA Sportage (217 ед.; +56%), Skoda Rapid (214 ед.; -18%) и Skoda Octavia (210 ед.; -13%).