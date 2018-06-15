Об удорожании ряда автомобилей марки KIA стало известно по результатам проведенного мониторинга цен на новые автомобили в России в этом месяце.

Как сообщает «Автостат», KIA в июне подняла цены семь моделей в России. Изменение цен произошло в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Меньше всего подорожали KIA Rio и хэтчбек Rio X-Line, а на двадцать тысяч дороже стали KIA Ceed, ProCeed, Ceed SW и Optima.

Больше всех прибавил в цене на российском рынке фастбек KIA Stinger, стоимость на который выросла сразу на 30 тысяч рублей.

Напомним, что последнее удорожание автомобилей марки произошло в прошлом месяце.

Между тем, за первые пять месяце текущего года KIA в России реализовала 91 353 автомобиля, что на 33% превышает прошлогодний показатель.