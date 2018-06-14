Новый седан BMW 3-Series уже заметили на тестах

Шпионские фото с тестовым прототипом автомобиля были опубликованы фотографом из Голландии Даниэлем Хуком, которому удалось заснять модель около легендарной трассы Нюрбургринга.

Новое поколение седана BMW 3 Series несет на себе камуфляжную пленку, но даже несмотря на это можно заметить, что у автомобиля есть немало общего с новой генерацией 5 Series.

В экстерьере модели появилась увеличенная решетка радиатора, есть более крупные воздухозаборники впереди.

Уже известно, что в основе нового BMW 3 Series расположится платформа CLAR, за счет которой вес седана снизится.

О том, какими силовыми установками будет представлена моторная гамма, сейчас не сообщается. По предварительным данным BMW 3 Series нового поколения будет представлен в следующем году.