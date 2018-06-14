Nissan в РФ начала продажи обновленного кроссовера Nissan Juke

С сегодняшнего дня российские дилеры марки Nissan начали предлагать своим клиентам обновленный компактный кроссовер Nissan Juke. Базовая комплектация японского «паркетника» теперь оценивается от 1 124 000 рублей, а самая дорогая версия автомобиля обойдется от 1 306 000 руб.

В России после возвращения Juke в дилерские центры модель стала предлагаться только с 1,6-литровым мотором и вариатором, а привод только передний.

Во всех версиях кроссовера будут боковые зеркала заднего вида с регулировкой, передние и задние электростеклопоъёмники, аудиосистема, светодиодные ДХО, а также климат-контроль.

С комплектации SE+ для обновленного Nissan Juke предложат мультимедийную систему Nissan Connect с камерой заднего вида.

Среди изменений в модели можно отметить обновленную решетку радиатора, затемнённые фары, а также указатели поворота на боковых зеркалах заднего вида.