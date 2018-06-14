Патриарх Кирилл может пересесть на автомобили проекта «Кортеж»

Об этом сообщили в Московской патриархии, уточняя, что не исключают возможности использования автомобилей «Кортежа» для передвижения патриарха Кирилла, однако отмечается, что использование авто отечественного производства будет возможно после того, как они станут более доступными для потребителя.

«Проект «Кортеж» — дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству. Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными. Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами», — цитирует слова пресс-секретаря патриарха Александра Волкова издание «РИА Новости».

Также было сказано, что лично Волкову больше нравится минивэн. Между тем напомним, что презентация отечественных автомобилей проекта «Кортеж» ожидается в рамках Московского автосалона, который начнет свою работу в конце августа текущего года.

Впервые автомобили, которые будут продавать под брендом Aurus, были показаны на инаугурации президента в прошло месяце. В частности, был показан седан, лимузин и минивэн. Позже появились данные о сроках выхода внедорожника.

Также ранее стало известно, что стоимость лимузина составит не менее десяти миллионов рублей.