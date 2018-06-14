Переход с бумажных ПТС на электронные отложили на полтора года‍

Недавно сообщалось, что в России введут обязательные электронные ПТС, причем произойти это должно было с 1 июля этого года.

При этом как сообщают «Известия», введение обязательных электронных ПТС в России отложили на 1,5 года.

О том, что обязательными электронные ПТС станут через полтора года, сообщают журналисты издания, ссылаясь на данные, полученные в Коллегии Евразийской экономической комиссии. Во время заседания было принято решение продлить возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами ЕАЭС до 1 ноября 2019 года.

Впрочем, это не означает, что электронные ПТС выдавать не будут. Как сообщается, некоторые автомобильные компании продолжат выдачу таких ПТС с целью ускорения перехода на такой вид документа.

Стоит отметить, что сроки перехода на е-ПТС переносят уже второй раз, ведь изначально планировалось, что это произойдет уже 1 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в электронный ПТС предлагают вносить данные водителей, что позволит в дальнейшем точно определить собственника автомобиля при его перепродаже. В данный момент правом собственности на транспортное средство является напечатанный Гознаком ПТС.

После этого подтверждающим документом будет договор купли-продажи, который подделать не сложно.

Внесение личных данных водителя в электронный ПТС позволит избежать обмана при перепродаже автомобиля на вторичном рынке.

В ЭПТС также будут заносить информацию о ДТП, техническом осмотре, пробеге, ремонтных работах и страховании.