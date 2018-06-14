Автопроизводитель McLaren представил первый тизер нового McLaren 570S, анонсируя его презентацию.

Согласно официальной информации, McLaren представит новый спорткар McLaren 570S 28 июня в Гудвуде на Фестивале скорости.

На тизере компания показала выхлопную систему автомобиля и два патрубка, расположенные над задним бампером.

По предварительной информации, 28 июня будет представлена «заряженная» версия автомобиля, анонсированная ранее.

Подробностей об автомобиле пока не раскрывают.