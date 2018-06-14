Автопроизводитель McLaren представил первый тизер нового McLaren 570S, анонсируя его презентацию.
McLaren представит новый спорткар McLaren 570S 28 июня в Гудвуде
14.06.2018 01:20
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Согласно официальной информации, McLaren представит новый спорткар McLaren 570S 28 июня в Гудвуде на Фестивале скорости.
На тизере компания показала выхлопную систему автомобиля и два патрубка, расположенные над задним бампером.
По предварительной информации, 28 июня будет представлена «заряженная» версия автомобиля, анонсированная ранее.
Подробностей об автомобиле пока не раскрывают.
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