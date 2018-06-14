Volkswagen в Германии заплатит €1 млрд штрафа из-за «дизельгейта»

В немецкой компании Volkswagen сообщили, что их по решению прокуратуры Брауншвейга в Германии выписали штраф в размере одного миллиарда евро.

Прокуратура Брауншвейга вела расследование дела по «дизельгейту» и доказала, что производитель использовал в своих автомобилях запрещенные устройства, которые на тестовых стендах занижали реальные показали выброса вредных в моделях с дизельными установками.

В частности, речь идет о программном обеспечении, применение которого запрещено. В свою очередь немецкая компания признала свою ответственность и согласилась со штрафом.

По результатам проведенного расследования было установлено, что в период с 2007 по 2015 год было реализовано на рынке 10,7 миллиона автомобилей по всему мира, в которых были установлены недопустимые механизмы.