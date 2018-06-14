Футбольная спецверсия УАЗ «Патриот» поступила в продажу в РФ

Презентация особой версии УАЗ «Патриот» приуроченной ЧМ-2018 состоялась в апреле этого года и более подробно об автомобиле портал «ТвоёАвто» писал ранее.

При этом сегодня Ульяновский автомобильный завод официально объявил о старте продаж футбольной версии внедорожника. Цена спецверсии в России составляет 995 тысяч рублей.

При этом отдельно отмечается, что в этом месяце при покупке автомобиля можно получить скидку в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, что отличаться внедорожник для ЧМ-2018 будет во внешности и салоне, а также модель будет доступна в эксклюзивном цвете «Синий Байкал» (темно-синий металлик).